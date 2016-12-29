Огризко пояснив ситуацію довкола скандалу між Україною та Ізраїлем

Дипломат та екс-міністр закордонних справ Володимир вважає, що Україна зробила правильний вибір під час голосування за скандальну резолюцію щодо Ізраїлю.

Про це він розповів Главреду.

На території Палестини, згідно з рішенням ООН, мали бути утворені дві держави — Ізраїль і Палестина. Ізраїль утворився і не дав можливості утворитися Палестині. Чому зараз Ізраїль живе у ворожому оточенні? Тому що замість того, щоб утворити дві держави і жити в мирі зі своїми безпосередніми сусідами, Ізраїль пішов іншим шляхом,

– нагадав дипломат.

Огризко також наголосив, що згідно з міжнародними документами, розміщення на окупованих територіях поселень країни-окупанта є незаконним. Він додав, що резолюція ООН є доволі збалансованою і зваженою, а от реакція Ізраїлю – істеричною.

На думку Огризка, хвилюватися з приводу епатажних кроків, які були зроблені в українсько-ізраїльських відносинах ізраїльською стороною не варто.

Мине час, і, думаю, до якихось надзвичайностей не дійде, з часом ситуація нормалізується. Але у мене нема жодних сумнівів у тому, що Україна повинна чітко і ясно артикулювати свою позицію. Ми повинні думати не про те, кого ми образили, а наскільки це відповідає нашим інтересам. Власне, так діє і сам Ізраїль,

– додав він.

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