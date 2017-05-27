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Окупаційна влада Криму залякує населення "тероризмом" та заробляє на цьому фінанси

15:31, сьогодні 125 Читать новость на русском

Півострів готується зустрічати туристів. Наприклад, в Євпаторії спецпризначенці ФСБ Росії штурмували пансіонат: тренувалися визволяти заручників, яких за легендою утримували терористи.

А у Севастополі городянам показали нову спецтехніку з промовистою назвою "Каратель". А потім ці карателі їздили кримськими містами: це такі собі антитерористичні навчання ФСБ Росії. Але дивна річ: до приходу російської влади в Криму не відбулося ніяких терактів.

Але до страху кримчан починають призвичаювати з особливим тиском. Але чи відчувають самі кримчани небезпеку? І головне - від кого, точніше, від яких саме терористів, які б могли бути на півострові.

В Криму ще не було жодних терактів, але інструкції стосовно поведінки в екстрених ситуаціях висять ледь не на кожному кроці. Думки населення різняться. Наприклад, один з опитуваних, Микола Анохін, почувається себе цілком безпечно, мовляв, Севастополь з усіх боків оточений військами й спецпризначенцями, а на садках і школах висять кодові замки. Якщо й полетять якісь ракети, їх зіб'ють задовго до удару. Цікаво, чи бачив він відео з невдалими запусками ракет?

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Проте не всі розділяють ентузіазм оптимістів. Наприклад, місцева жителька Тетяна Серебрякова розповіла, що жити стало трішки більш боязно після того як Крим під'єднався до Росії. Один з її дітей, десятирічний кадет військового училища, розповів, що охорона при вході щодня обшукує кожного учня.

І все ж, не покидає відчуття, що вся ця атмосфера куди більше лякає людей, аніж заспокоює – і залякує цілеспрямовано: дехто навіть цілком легально заробляє на "почутті безпеки". Перевізники розповіли, що їм доводиться офіційно оплачувати перевірки автобуса, що їх проводять спецслужби. Ба більше – доводиться витрачатись на відеокамери для салону. Уся ця боротьба з тероризмом, якого в Криму як не було так і досі немає, окрім "офіційного та узаконеного", боляче по гаманцю простих кримчан.

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Кримський політолог Євгенія Горюнова вважає, що вся ця ситуація – просто імітація, щоб тримати населення в певному тонусі. Адже Росія з 2000-их років живе постійними загрозами терористичних атак. А для Криму це, певно, стан невизначеності, тривоги, щоб населення постійно очікувало якихось терористичних атак. Заляканим населенням маніпулювати куди легше, тим більше тоді, коли висуваєш себе на роль єдиного і абсолютного захисника від абстрактних інших. Тому й настільки яскраво виражено проводяться постійні тренування та навчання.

І такі системи, продовжує вона, такі режими можуть тривати десятиліттями: вони просто звикають до такої атмосфери. Проте це негативно вплине на дітей, які будуть боятися куди більше, аніж діти країн без такого наголосу на "терористичну загрозу".

Дивіться більше у програмі "Крим. Реалії" о 18:00 на 24 каналі.

Теги: Україна Новини Криму Російська пропаганда Кримінал Тероризм
Джерело: 24 Канал
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