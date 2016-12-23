Оновлена делегація ПАРЄ: замість Савченко – Новинський і депутат від "БПП"

Савченко – це не єдина зміна у складі делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Туди увійшов Констянтин Усов за поданням фракції "БПП" і Вадим Новинський, якого просунув Опозиційний блок.

Надію Савченко виключили з парламентської делегації в ПАРЄ. За це рішення проголосували 237 народних обранців. Натомість від квоти "Опоблоку " туди потрапив Вадим Новинський.

Депутати пояснили, що свого часу включили Савченко до делегації, аби пришвидшити її звільнення з російського полону. Зробили це без квот, порушуючи умову відбору.

Серед тих, хто підтримав рішення виключити Надію Савченко за складу делегації ПАРЄ представники "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", Радикальної партії, "Батьківщини" і "Самопомочі".



Ми отримали таку гранату, яку нам сюди передав Путін не просто гранату. На сьогоднішній день ця торпеда , яка робить все для того щоб легалізувати тих, то вбивав і вбиває українців на східному фронті, – заявив нардеп Юрій Береза.



Розкритикував Савченко також і депутат від "БПП" Іван Вінник. За його словами, Савченко озвучує в Україні порядок денний, який нав’язують з Росії.

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Не підтримали це рішення в Опозиційному блоці, Волі народу та Відродженні. За цей тиждень Савченко виключають вже вдруге. У вівторок спікер парламенту Андрій Парубій оголосив вердикт фракції Батьківщина про її виключення зі свого складу.



Надія Савченко з Німеччини, де перебуває з візитом рішення колег прокоментувала так: у будь якому випадку, якщо я не буду переобрана наступного разу до ПАРЄ, у народного депутата України залишається ще дуже великий фронт робіт, так само міжнародних, у групах співдружності з різними країнами. Тому я думаю, що роботи мені вистачить, за це я не переживаю.