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Телеканал новин 24 Оновлена делегація ПАРЄ: замість Савченко – Новинський і депутат від "БПП"
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Оновлена делегація ПАРЄ: замість Савченко – Новинський і депутат від "БПП"

20:15, 22 грудня 763 Читать новость на русском
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Савченко – це не єдина зміна у складі делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Туди увійшов Констянтин Усов за поданням фракції "БПП" і Вадим Новинський, якого просунув Опозиційний блок.

Надію Савченко виключили з парламентської делегації в ПАРЄ. За це рішення проголосували 237 народних обранців. Натомість від квоти "Опоблоку " туди потрапив Вадим Новинський.

Депутати пояснили, що свого часу включили Савченко до делегації, аби пришвидшити її звільнення з російського полону. Зробили це без квот, порушуючи умову відбору.

Серед тих, хто підтримав рішення виключити Надію Савченко за складу делегації ПАРЄ представники "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", Радикальної партії, "Батьківщини" і "Самопомочі".

Ми отримали таку гранату, яку нам сюди передав Путін не просто гранату. На сьогоднішній день ця торпеда , яка робить все для того щоб легалізувати тих, то вбивав і вбиває українців на східному фронті, – заявив нардеп Юрій Береза.

Розкритикував Савченко також і депутат від "БПП" Іван Вінник. За його словами, Савченко озвучує в Україні порядок денний, який нав’язують з Росії.

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Не підтримали це рішення в Опозиційному блоці, Волі народу та Відродженні. За цей тиждень Савченко виключають вже вдруге. У вівторок спікер парламенту Андрій Парубій оголосив вердикт фракції Батьківщина про її виключення зі свого складу.

Надія Савченко з Німеччини, де перебуває з візитом рішення колег прокоментувала так: у будь якому випадку, якщо я не буду переобрана наступного разу до ПАРЄ, у народного депутата України залишається ще дуже великий фронт робіт, так само міжнародних, у групах співдружності з різними країнами. Тому я думаю, що роботи мені вистачить, за це я не переживаю.

Теги: Надія Савченко Україна Політика
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