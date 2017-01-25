"Опозиційний блок" перебуває на межі розколу, – ЗМІ

Вже наприкінці зими у Верховній Раді можуть відбутися серйозні зміни.

Як пише "УП" з посиланням на інформацію від співрозмовників з "Опозиційного блоку", вже на початку лютого 2017 року фракція "Опозиційний блок" може розколотись на дві депутатські групи.

Зокрема, може утворитись депутатська група, орієнтована на так звану групу "РосУкрЕнерго" (екс-голова АП Сергій Льовочкін та олігарх Дмитро Фірташ). А також – група, орієнтована на олігарха і одного з акціонерів "Опоблоку" Ріната Ахметова.

За інформацією джерел видання, ініціатором так званого "розлучення" є сам Рінат Ахметов. Технічно розкол може відбутися за такою схемою: наступного парламентського тижня, наприклад, 7 лютого з фракції "Опозиційний блок" можуть вийти приблизно 24 депутати, орієнтованих на донецького олігарха.

Після цього в лавах "Опоблоку" залишиться 19 народних депутатів Фірташа-Льовочкіна та три нардепи, які входять до групи впливу Віктора Медведчука, а саме – Василь Німченко, Нестор Шуфрич і Тарас Козак.

Читайте також: Російські журналісти після каналу "регіонала" працюватимуть на Януковича, – експерт