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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Оприлюднили дані обстеження Насірова: результати дивують

18:05, сьогодні 7725 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / hvylya.net

Медики в Інституті Стражеско не змогли підтвердити інфаркт у глави ДФС Романа Насірова, який тимчасово відсторонений від обов'язків.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

За словами лікарів, у результаті "емоційного напруження" у голови Державної фіскальної служби був підвищений тиск – 185/95.

Медики не змогли поставити остаточний діагноз, оскільки лікарям не передали результатів попередніх досліджень з клініки "Феофанія".

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово зліг Насіров.

Замість Насірова Кабмін призначив керувати ДФС Мирослава Продана.

Зазначимо, очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

Теги: Роман Насіров Затримання Насірова Україна Політика Лікування
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