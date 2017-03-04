Оприлюднили дані обстеження Насірова: результати дивують

Медики в Інституті Стражеско не змогли підтвердити інфаркт у глави ДФС Романа Насірова, який тимчасово відсторонений від обов'язків.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
За словами лікарів, у результаті "емоційного напруження" у голови Державної фіскальної служби був підвищений тиск – 185/95.
Медики не змогли поставити остаточний діагноз, оскільки лікарям не передали результатів попередніх досліджень з клініки "Феофанія".
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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово зліг Насіров.
Замість Насірова Кабмін призначив керувати ДФС Мирослава Продана.
Зазначимо, очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.