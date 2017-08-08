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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Оприлюднили втрати України на Донбасі за три роки війни: шокуюча цифра

14:01, сьогодні 266 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / Фото з відкритих джерел

За час війни на Донбасі Збройні сили України втратили вбитими понад три тисячі бійців.

Про це в інтерв'ю Ліга.net розповів начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

У нас за три роки війни 2307 безповоротних втрат і 8185 поранених (станом на 27 липня, – 24). Це чисто бойові втрати. Небойові – 871 людина", – сказав він.

Муженко розяснив, що до небойових втрат відносять смерті військових від хвороб, порушення заходів безпеки, загибель в ДТП, самогубства.

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Теги: Війна на Донбасі Жертви Віктор Муженко Новини України
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