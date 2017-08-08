Оприлюднили втрати України на Донбасі за три роки війни: шокуюча цифра

За час війни на Донбасі Збройні сили України втратили вбитими понад три тисячі бійців.

Про це в інтерв'ю Ліга.net розповів начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

У нас за три роки війни 2307 безповоротних втрат і 8185 поранених (станом на 27 липня, – 24). Це чисто бойові втрати. Небойові – 871 людина", – сказав він.

Муженко розяснив, що до небойових втрат відносять смерті військових від хвороб, порушення заходів безпеки, загибель в ДТП, самогубства.

Читайте також: Військовий насмерть збив пішохода поблизу Маріуполя