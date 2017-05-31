Особистий адвокат Трампа відмовився свідчити у конгресі про зв’язок його клієнта з Росією

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен отримав запити від двох комісій конгресу, які розслідують передбачуване втручання Росії в політичний процес в США. Він відмовився давати свідчення в конгресі.

Коен підтвердив американським ЗМІ, що його попросили надати інформацію і свідчення з приводу будь-яких можливих контактів з представниками Кремля. Адвокат Трампа відхилив запрошення, оскільки, як він заявив, запит "занадто загальний", – повідомляє ВВС.

"Я відмовився від запрошення брати участь, тому що запит був погано сформульованим, занадто загальним і відповісти на нього було неможливо", – заявив Коен.

Пізніше він зазначив, що конгресменам спочатку "належить надати хоча б одне переконливе свідчення в підтвердженні цієї історії з Росією".

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