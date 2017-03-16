Освячений український прапор замайорів на одній із позицій АТО

Під Донецьком українські військові на малій жердині встановили прапор, який привіз волонтер Олег Ганжа. Стяг був освячений у Володимирівському соборі в Києві.

Український стяг, благословенний столичними священослужителями, стане оберегом військових.

За словами учасників АТО, кількість обстрілів по їхніх позиціях збільшується. Військові підозрюють, що ворог провів ротацію і тепер з боку окупантів більш професійні бойовики, ніж раніше. Попередній стяг, що майорів на оборонному пункті, терористи обкидали мінами.

Навіть якщо снайпер буде стріляти не по особовому складу, а по прапору, то це вже збереження особового складу. Оскільки прапор посвячений, то для нас він є дійсно оберігом, оберігом нашої славної позиції,

– розповів військовослужбовець ЗСУ "Бахмат".

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Нагадаємо, що за 15 березня на Донбасі четверо військових поранені. Загалом бойовики відкривали вогонь близько сотні разів. Гатили з важкого озброєння вздовж усієї лінії розмежування. Найгарячіше було біля Авдіївки. Через обстріли місто і досі залишається без світла.