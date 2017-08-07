От падлюка, – українці обурилися на Фреймут через Бережну

Смерть опального політика Ірини Бережної спровокувала неоднозначну реакцію у багатьох українців. Ще більше масла вогонь щодо цього підливають і відомі люди, зокрема відома телеведуча Ольга Фреймут.

Зокрема, вона одразу після смерті опальної екс-представниці "Партії регіонів" зауважила, що та була її неймовірною подругою.

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Такий допис неабияк розлютив українців у мережі. Деякі закидали медійному персонажу, що її донька є російськомовною, хоча сама Фреймут спілкується виключно українською, а дехто пригадав, як українська телеведуча їздила в зону АТО та зняла викривальну передачу про "антисанітарію" на передовій.

Предлагаю Фреймут самой выключиться с такими подругами. Как же переплетён весь наш бл*дский бомонд за 23 года. Кум на куме, сват на свате pic.twitter.com/KE0ngaMvuV — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) August 5, 2017

Нагадаємо, 5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП, яка трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією.



Згодом стали відомими і подробиці трагедії – зокрема, в українському МЗС переконують, що авто з політиком злетіло з серпантину, натомість хорватські ЗМІ повідомляють про зіткнення автівки з ліхтарним стовпом на трасі.



Свідки своєю чергою стверджують, що водій, який віз політика, заснув, відтак сталася ДТП.