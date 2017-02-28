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Озброєні "тітушки" штурмували пост блокувальників, є постраждалі

14:24, сьогодні 542 Читать новость на русском
Активісти блокади
Активісти блокади / ukr.media

Триває штурм редуту блокади у Кривому Торці "16 добровольчого батальйону".

Про це повідомив Штаб блокади на своїй сторінці у Facebook.

"Озброєні тітушки штурмують переважаючими силами (у 5-6 разів більше). Для прикриття поряд присутні пенсіонерки та телекамери, поліція повністю бездіяльна", – йдеться у повідомленні.

Один із захисників редуту отримав легке ножове поранення у ногу. За словами активістів, "тітушки" намагаються захопити тепловози з вугіллям та знищити редут.

За попередніми даними тітушки — з однієї з охоронних фірм Ахметова і Нусенкіса. Все відбувається по такому ж сценарію як декілька тижнів тому, коли автобуси з тітушками під прикриттям генерала поліції Аброськіна були затримані ветеранами біля Бахмутського блок-посту,
– додали у штабі.

Активісти очікують допомоги, яка вже виїхала до редуту. Допомога підтягується і до "тітушок", зараз йде бій.

Нагадаємо, 17 лютого на редуті "Запоріжжя" неподалік Бахмуту приїхали 50 спецпризначенців. Тоді активісти вже готувались до можливого штурму.

Теги: Сутички Тітушки Війна на Донбасі Блокада Україна
Джерело: 24 Канал
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