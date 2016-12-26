Падіння російського літака: до посольства у Києві також зносять квіти і лампадки

В Україні теж вшанували пам'ять загиблих у катастрофі російського літака Ту-154, що в ніч на 25 грудня зазнав аварії над Чорним морем неподалік від Сочі.

Попри війну на Донбасі та агресію Росії щодо України, кілька людей вдень 25 грудня прийшло під стіни Посольства Російської Федерації у Києві, щоб висловити слова співчуття.

Вони принесли квіти та залишали їх у металевій огорожі навколо дипустанови, а також запалювали свічки та лампадки.

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Нагадаємо, в ніч 25 грудня у Чорному морі неподалік від Сочі зазнав катастрофи літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії. На його борту перебували 84 пасажири – переважно військовослужбовці ЗС РФ, артисти ансамблю імені Александрова, які планували виступити з концертом в розбомбленому Алеппо, і 9 представників російських ЗМІ.