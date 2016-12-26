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Телеканал новин 24 Падіння російського літака: до посольства у Києві також зносять квіти і лампадки
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Падіння російського літака: до посольства у Києві також зносять квіти і лампадки

21:30, 25 грудня 2456119 Читать новость на русском

В Україні теж вшанували пам'ять загиблих у катастрофі російського літака Ту-154, що в ніч на 25 грудня зазнав аварії над Чорним морем неподалік від Сочі.

Попри війну на Донбасі та агресію Росії щодо України, кілька людей вдень 25 грудня прийшло під стіни Посольства Російської Федерації у Києві, щоб висловити слова співчуття.

Вони принесли квіти та залишали їх у металевій огорожі навколо дипустанови, а також запалювали свічки та лампадки.

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Нагадаємо, в ніч 25 грудня у Чорному морі неподалік від Сочі зазнав катастрофи літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії. На його борту перебували 84 пасажири – переважно військовослужбовці ЗС РФ, артисти ансамблю імені Александрова, які планували виступити з концертом в розбомбленому Алеппо, і 9 представників російських ЗМІ.

Теги: Україна Новини Росії Падіння російського літака Ту-154 Київ Україна-Росія Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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