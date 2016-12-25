Падіння російського літака. Стало відомо, хто був на борту

На борту літака Ту-154, що належить Міноборони Росії, за уточненими даними було 84 пасажири. Це були музиканти ансамблю російської армії імені Александрова та 9 представників ЗМІ.

Як пише російське видання ТАСС на борту перебувало 68 музикантів. У прес-службі російського "Первого канала" заявили, що у літаку Ту-154, що впав в Чорне море, були троє співробітників телеканалу: кореспондент Дмитро Рунков, оператор Вадим Денисов і звукооператор Олександр Сойдов. Журналісти летіли в Сирію. На сайті російського телеканалу "Звезда" також підтвердили, що на борту літака була знімальна група каналу в складі трьох людей. Видання life.ru опублікувало список пасажирів літака Міноборони РФ, який розбився у Чорному морі. Буряченко Борис Борисович Балавников Дмитро Васильович Баздирєв Андрій Карлович Білоножко Дмитро Михайлович Валунов Роман Андрійович Васін Михайло Анатолійович Георгія Оганес Петрович Давиденко Кирилл Андреевич Денискин Сергій Іванович Журавльов Павло Васильович Закіров Радик Равилевич Іванов Максим Олександрович Котляр Сергій Аркадійович Кочемасов Андрій Сергійович Кривцов Олексій Олександрович Литвяков Дмитро Миколайович Мокриков Олексій Олегович Моргунов Олексій Олексійович Насібулін Жафьяр Анберовіч Новокшанов Юрій Михайлович Поляков Володимир Вікторович Савельєв Андрій Владиславович Соколовський Анатолій Володимирович Тарасенко Артем Миколайович Узловський Аркадій Аркадійович Халімон Володимир Леонідович Штуко Олександр Олександрович Крючков Іван Андрійович Єрмоліно В'ячеслав Іванович Биков Сергій Леонідович Колобродов Кирило Олександрович Корзанов Олег Вікторович Ларіонов Іван Федорович Ляшенко Кирило Іванович Михалин Віктор Костянтинович Старший сержант Попов Владислав Андрійович Розумов Олександр Олександрович Сєров Олександр Сергійович Шахов Іван Вікторович Арчукова Анастасія Олександрівна Гильманова Раліна Робертовна Ігнатьєва Надія Володимирівна Клокотова Марія Олександрівна Корзанова Катерина Йосипівна Пир'єва Лілія Олександрівна Сатарова Вікторія Ісраіловна Трофимова Дар'я Сергіївна Хорошева Любов Миколаївна Цвірітько Анна Ігорівна Шалун Ольга Юріївна Гурар Людмила Іллівна Сулейманов Борис Рашидович Стомер Іван Віталійович Халілов Валерій Михайлович Губанков Антон Миколайович Бадрутдінова Оксана Тахіровна Сонников Андрій Валентинович Гужова Любов Олександрівна Івашко Аліна Миколаївна Бродський Володимир Аркадійович Булочников Євген В'ячеславович Голіков Владислав Володимирович Осипов Григорій Леонідович Санін Віктор Васильович Майоров Костянтин Володимирович Хасанов Ваганов Абросимов Ручков Сойдов Лужецький Пестов Толстов Обухов Суранов Колосовський Нагадаємо, літак Ту-154 Міноборони Російської Федерації, впав у Чорне море. Там вже починають пошукові роботи. Відомо, що фрагменти літака знайшли в 6 км від берега.

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