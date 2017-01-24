Парасюк обіцяє протест автовласників під домом Гройсмана

Після спілкування з активістами міністр фінансів Олександр Данилюк пообіцяв розібратися у проблемі. А от прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на робочому місці не було.

Один з авторів законопроекту нардеп Володимир Парасюк пообіцяв, що все одно змусить прем'єра вислухати автовласників.

Прем'єр-міністр не сильно хоче вирішувати цю проблему, вона йому не нагальна. І попередній раз те, що він розказував – це було брехнею. Тому я думаю, що можна до нього навідатися в гості. Прийдеться це робити під час пленарних засідань,

– заявив Парасюк під стінами Кабміну.

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Нагадаємо, 24 січня активісти оголосили протести з частковим перекриттям в’їзду в столицю, щоб змусити парламентарів не затягувати з розглядом та прийняттям законопроекту 5567, який передбачає врегулювання транзиту та тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування.