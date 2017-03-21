Парасюк звинуватив Порошенка у брехні щодо сутички з поліцейськими

Народний депутат України Володимир Парасюк продовжує відстоювати думку, що він не починав конфлікт з поліцейськими на блокпосту поблизу Слов’янська. А слова Президента України про цей інцидент є ніщо інше, як брехня.

Таку заяву він зробив у коментарі журналістці 24 Каналу Маріам Оганнисян.

Наш Президент, виявляється, просто брехун. Тому що там ніяких нових поліцейських не було, не було ніяких добровольців. Це працівники старої правоохоронної системи, які якимось чудом пройшли переатестацію в Донецькій області. І вони почали цей конфлікт,

– заявив Володимир Парасюк.

До цього він на своїй сторінці опублікував інформацію, що під час цієї сутички постраждали і члени його родини – батько та сестра.

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У той же час 2 тисячі поліцейських підписалися під листом про позбавлення Володимира Парасюка депутатської недоторканості.



Нагадаємо, 14 березня на блокпості біля Слов’янська спалахнув конфлікт між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка.