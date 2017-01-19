Парламент підозрює МОЗ у корупційних схемах через нещодавні скандали

Очільницю МОЗ Уляну Супрун роздратували запитання на тему конфлікту з директором інституту серця Борисом Тодуровим. Коментувати інцидент чиновниці сьогодні доводиться вже вдруге. Щоправда, годину до того на прес-конференції їй вдалося перекласти цей тягар на своїх підлеглих.

Цей конфлікт триває уже кілька тижнів. Відомий кардіохірург звинуватив МОЗ у провалі закупівель медикаментів з невідкладної допомоги на 360 мільйонів гривень.

Це, сказав лікар, забрало життя тисяч українців. Такий пост він розмістив на fb-сторінці Уляни Супрун. Відповідь лікарю чиновниця надала на офіційному сайті – мовляв, з тендерами все добре. І заблокувала Тодурова у Facebook.

Читайте також: Запустили портал з вакансіями для медиків

Громадські активісти, які стали на бік МОЗ, наголошують на політичній складовій конфлікту. Мовляв, зрозуміло, кому це вигідно, якщо у мережі Тодурову висловив підтримку кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук. А ще звинувачують хірурга у неекономності. Мовляв, його інститут закуповував медпрепарати за завищеними цінами. Сам же лікар це пояснює по-своєму.

Уляна Супрун же погрожує хірургу перевіркою, а конфлікт, який виник вважає спробою її уникнути.

А от у парламенті вирішили зайняти позицію рефері. Мовляв, головне, щоб пацієнтам було добре. І просять МОЗ показати всі документи на закупівлю ліків. Підозрюють, що корупційних схем у них заховано чимало.

Уляна Супрун заявила, що саме вона рятує українську медицину від корупції. ЇЇ команда, як тільки прийшла, розблокувала процедуру закупівель, яку саботував дистриб'ютор-монополіст. Цього року всі ліки обіцяють придбати вчасно.

Нагадаємо, що директор Інституту серця Борис Тодуров звинуватив міністра охорони здоров’я Уляну Супрун у провалі закупівель з невідкладної допомоги на 360 мільйонів гривень.