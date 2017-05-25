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Парламентський застій: депутати не змогли обрати кандидатів до комісії НКРЕКП

12:58, сьогодні 77 Читать новость на русском

Народні депутати знов ігнорують свої обов'язки. З другої спроби сьогодні не змогли призначити представників парламенту до комісії, яка обиратиме нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.

Конкурсна комісія в рамках планової ротації мала б обрати нових членів НКРЕКП. У "Самопомочі" та "Батьківщині" вважають, що запропоновані кандидатури – це люди президента. Тому Костянтин Запайщик та Юрій Шульга не набрали необхідної кількості голосів.

Не може комісія бути сформована виключно з людей, які делеговані "Блоком Петра Порошенка". Оскільки дві людини призначає Президент України за своєю президентською квотою, ще одна – від парламентської фракції, тому ми не підтримали цих кандидатів,
– заявив народний депутат партії "Самопоміч" Лев Підлісецький.

Не вдалося депутатам реформувати власну роботу. На порядок денний не включили навіть закон про комітети, згідно з яким їх передбачалось об'єднати. За словами нардепа БПП Ніни Калюжної, збільшення кількості осіб в комітеті за рахунок такого об'єднання призведе до ускладнення роботи.

Наразі у порядку денному парламенту зареєстровано розгляд законопроекту про кібербезпеку зі скандальними правками.

Читайте також: Звіт ГПУ: Луценко собою задоволений, а депутати збирають підписи за його відставку

Теги: Україна Політика Верховна Рада Законопроект Самопоміч ВО Батьківщина Блок Петра Порошенка
Джерело: 24 Канал
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