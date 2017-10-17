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Парубій достроково закрив засідання погоджувальної ради

12:30, сьогодні 197 Читать новость на русском
Андрій Парубій
Андрій Парубій / Getty Images

17 жовтня Голова Верховної Ради України Андрій Парубій достроково закрив засідання погоджувальної ради лідерів фракцій, комітетів і груп парламенту.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.

"Я припиняю засідання погоджувальної ради", – наголосив Парубій.

Читайте також: Парубій назвав дату, коли Рада може розглянути законопроект щодо депутатської недоторканості

Справа в тому, що до зали зайшла низка депутатів, серед яких, зокрема, були Єгор Соболєв, Віктор Чумак, Володимир Парасюк, Юрій Дерев'янко, Мустафа Найєм, Сергій Лещенко.

Нардепи вимагали негайного включити до порядку денного законопроектів про зняття депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду та зміну виборчого законодавства.

Щоправда, після виступів голів фракцій було вирішено не змінювати порядок денний засідання та розпочати його з розгляду медичної реформи.

Опісля низка нардепів почали вигукувати "Виходьте до людей". У зв'язку з цим голова парламенту закрив засідання погоджувальної ради.

Теги: Новини України Новини політики Андрій Парубій Верховна Рада протести
Джерело: 24 Канал
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