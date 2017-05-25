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Пасажири під час посадки виявили дірку у корпусі німецького літака: фотофакт

08:37, сьогодні 263 Читать новость на русском
У Німеччині пасажири авіакомпанії
У Німеччині пасажири авіакомпанії "Air Berlin" виявили дірку у фюзеляжі літака / lowcoster.info

У Німеччині пасажири авіакомпанії "Air Berlin" виявили дірку у фюзеляжі літака.

Про це повідомляє Die Welt.

Пасажири летіли з Дюссельдорфа в Штутгарт, і коли заходили на борт, вони помітили за півметра від заднього трапа чималу пробоїну.

Про пошкодження повідомили екіпаж літака. Та вони проігнорували інформацію, заявивши, що приводів для занепокоєння нема.

Лише коли двоє пасажирів захотіли покинути борт перед вильотом – капітан літака під тиском з боку пасажирів пішов особисто поглянути на дірку. Врешті, рейс довелось скасувати.

У самій авіакомпанії "Air Berlin" не повідомляють про інцидент, зазначивши, що пілот скасував рейс через рутинну процедуру перевірки.

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Теги: авіація Надзвичайні ситуації
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