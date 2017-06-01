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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пастор-жартівник. Турчинов "пригрозив" дійти до Москви

11:09, сьогодні 733 Читать новость на русском
Олександр Турчинов на передовій
Олександр Турчинов на передовій / Facebook

Секретар РНБО Олександр Турчинов приїхав на передову, щоб оцінити наслідки серйозних обстрілів бойовиками Красногоровки і Мар'їнки.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці Турчинова в Facebook.

Читайте також: Україна має збивати російські безпілотники, для цього у нас є всі підстави, – Турчинов

На фронті секретар РНБО відвідав українських військових та дізнався про ситуацію з поставками продовольства і боєприпасів.

Під час обговорення ремонту одного з будинків Турчинову відзвітували, що повністю відремонтують будівлю після закінчення війни, а секретар РНБО відповів: "Коли Москву візьмемо, тоді і завершиться війна".

Цей жарт розсмішив військових.

Теги: Україна Москва Війна на Донбасі Олександр Турчинов РНБО
Джерело: 24 Канал
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