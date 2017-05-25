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Печерський суд відпустив ще одного затриманого екс-податківця

17:05, сьогодні 299 Читать новость на русском

Печерський районний суд Києва відпустив під особисте зобов'язання колишнього начальника податкової інспекції Шевченківського району столиці Віктора Башука.

Суд відмовився задовольнити клопотання Головної військової прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі захмарних 200 мільйонів гривень.

Після озвученого судом рішення військовий прокурор Олександр Климович запевнив, що прокуратура оскаржуватиме це рішення в Апеляційному суді Києва, пише "Інтерфакс-Україна".

Сам Башук розповів журналістам, що загалом задоволений таким рішенням суду, хоча взагалі не вважає себе винним за тими звинуваченнями, які йому закидають.

Я все життя пропрацював у податковій службі і мене тепер притягують незрозуміло куди, незрозуміло до кого і кажуть, що я винен тільки тому, що там працював. І показують наказ про моє призначення, кажучи, що я винен в тому, що мене призначили,
– сказав Башук.

Читайте також: Суд не погодив розмір застави для ще однієї екс-посадовця, який просила прокуратура

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.

24 травня Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи щодо двох колишніх податківців: колишнього начальника податкової інспекції Луганської області Олександра Антипова суд відпустив під заставу у 15 мільйонів гривень, колишньому голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному суд постановив одягнути електронний браслет із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

Вранці 25 травня стало відомо, що суд відпустив ще чотирьох затриманих екс-чиновників під особисте зобов'язання. Зокрема, саме такий запобіжний захід обрали колишньому головному податківцю Криму Костянтину Циркуну.

Наразі відомо лише про одне рішення про арешт – суд заарештував на 2 місяці колишнього голову податкової Дніпропетровської області Сергія Шинкаренка з альтернативою застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Теги: Україна Політика Масові затримання екс-посадовців в Україні Корупція Печерський суд Києва Державна податкова служба Державна фіскальна служба Київ
Джерело: 24 Канал
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