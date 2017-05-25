Печерський суд відпустив ще одного затриманого екс-податківця

Печерський районний суд Києва відпустив під особисте зобов'язання колишнього начальника податкової інспекції Шевченківського району столиці Віктора Башука.

Суд відмовився задовольнити клопотання Головної військової прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі захмарних 200 мільйонів гривень.

Після озвученого судом рішення військовий прокурор Олександр Климович запевнив, що прокуратура оскаржуватиме це рішення в Апеляційному суді Києва, пише "Інтерфакс-Україна".

Сам Башук розповів журналістам, що загалом задоволений таким рішенням суду, хоча взагалі не вважає себе винним за тими звинуваченнями, які йому закидають.

Я все життя пропрацював у податковій службі і мене тепер притягують незрозуміло куди, незрозуміло до кого і кажуть, що я винен тільки тому, що там працював. І показують наказ про моє призначення, кажучи, що я винен в тому, що мене призначили,

– сказав Башук.

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Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.



24 травня Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи щодо двох колишніх податківців: колишнього начальника податкової інспекції Луганської області Олександра Антипова суд відпустив під заставу у 15 мільйонів гривень, колишньому голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному суд постановив одягнути електронний браслет із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.



Вранці 25 травня стало відомо, що суд відпустив ще чотирьох затриманих екс-чиновників під особисте зобов'язання. Зокрема, саме такий запобіжний захід обрали колишньому головному податківцю Криму Костянтину Циркуну.



Наразі відомо лише про одне рішення про арешт – суд заарештував на 2 місяці колишнього голову податкової Дніпропетровської області Сергія Шинкаренка з альтернативою застави у розмірі 100 мільйонів гривень.