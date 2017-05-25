Перед самітом G7 Порошенко поговорив з Трюдо: вимагав тиску на Росію

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Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Про результати переговорів інформує прес-служба глава держави.
Примітно, що розмова відбулась напередодні саміту країн Великої сімки, що розпочинається 25 травня на Сицилії.
Під час розмови з Трюдо Порошенко поінформував його про ситуації на охопленому війною Донбасі і порушення Росією Мінських домовленостей.
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Президент України висловив впевненість, що лідери країн НАТО та Великої Сімки дадуть належну оцінку такій ситуації, зокрема у питанні продовження санкційного тиску на Москву,
– йдеться у повідомленні.
Водночас Трюдо запевнив Порошенка, що країни Великої сімки та НАТО віддані підтримці України.
Нагадаємо, саміт країн Великої сімки відбудеться в італійському місті Таорміна 25-27 травня. У ньому візьме участь президент США Дональд Трамп.