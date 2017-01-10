"Перехідний період" для ФОПів: податки можуть відкласти

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає 3-місячний термін для ФОПів для припинення своєї діяльності без оподаткування.

Про це пише "Інтерфакс-Україна". "Пропонується забезпечити фізичним особам-підприємцям перехідний період (3 місяці) для проведення необхідних реєстраційних дій щодо припинення господарської діяльності", – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту. Автори законопроекту – радикали Олег Ляшко та Віктор Галасюк наголошують: через пізнє прийняття поправок до Податкового кодексу у "сплячих" ФОПів було всього чотири дні, щоб з нового року уникнути сплати ЄСВ. Нагадаємо, з початку нового року в Україні стрімко зникають ФОПи. Станом на 5 січня в Україні кількість приватних підприємців скоротилася на 128,402 тисячі.

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