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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 19:00: Громадські контролери для НАБУ. Блокування російських сайтів

Випуск новин 00:51, сьогодні 17 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 1 червня станом на 19:00 – розпочалося голосування за раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Також у випуску:

Російські ресурси "Вконтакті", "Однокласники" та інші можуть розблокувати.

На Вінниччині 40 озброєних молодиків напали на фермерське господарство.

Україна не готова до виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

Теги: Випуск новин НАБУ Любомир Гузар Євросоюз Кримінал Верховна Рада Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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