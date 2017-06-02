Підсумковий випуск новин за 19:00: Громадські контролери для НАБУ. Блокування російських сайтів

У підсумковому випуску новин 1 червня станом на 19:00 – розпочалося голосування за раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Також у випуску: Російські ресурси "Вконтакті", "Однокласники" та інші можуть розблокувати. На Вінниччині 40 озброєних молодиків напали на фермерське господарство. Україна не готова до виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

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