Підсумковий випуск новин за 21:00: Крим без світла. Pussy Riot підтримали Сєнцова

У підсумковому випуску новин за 6 серпня станом на 21:00 – Росія регулярно відмикатиме електроенергію на Південному березі анексованого півострова. Акцію на підтримку українського режисера Олександра Сєнцова влаштував російський феміністичний гурт Pussy Riot.

Також у випуску: Спецпредставник США по Україні, Курт Волкер найближчим часом прибуде з робочим візитом до Москви. У Венесуелі група повстанців захопила військову базу і закликала до повстання проти президента Мадуро. У Францію прибули понад 270 терористів, які воювали на боці так званої "Ісламської держави" в Сирії та Іраку.

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