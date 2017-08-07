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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Крим без світла. Pussy Riot підтримали Сєнцова

Випуск новин 23:07, 6 серпня 186 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 6 серпня станом на 21:00 – Росія регулярно відмикатиме електроенергію на Південному березі анексованого півострова. Акцію на підтримку українського режисера Олександра Сєнцова влаштував російський феміністичний гурт Pussy Riot.

Також у випуску:

Спецпредставник США по Україні, Курт Волкер найближчим часом прибуде з робочим візитом до Москви.

У Венесуелі група повстанців захопила військову базу і закликала до повстання проти президента Мадуро.

У Францію прибули понад 270 терористів, які воювали на боці так званої "Ісламської держави" в Сирії та Іраку.

Теги: Випуск новин Олег Сенцов Венесуела Франція Тероризм Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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