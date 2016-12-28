Підсумковий випуск новин за 21:00: Поховали героя. Дитина загинула у ДТП
Випуск новин 22:40, сьогодні 71 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 28 грудня станом на 21:00 – У Херсоні попрощалися з Андрієм Байбузом, який загинув у боях на Світлодарській дузі. Семимісячний малюк загинув, а його батьки в реанімації після страшної аварії у Харкові.
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Джерело: 24 Канал
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