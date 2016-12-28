Підсумковий випуск новин за 21:00: Поховали героя. Дитина загинула у ДТП

У підсумковому випуску новин 28 грудня станом на 21:00 – У Херсоні попрощалися з Андрієм Байбузом, який загинув у боях на Світлодарській дузі. Семимісячний малюк загинув, а його батьки в реанімації після страшної аварії у Харкові.

Також у випуску: Дідусь у Дніпрі забув 80 тисяч гривень у супермаркеті. Українці Анна Музичук та Василь Іванчук стали чемпіонами світу зі швидких шахів. Велетенська новорічна ялинка з'явилася в Італії. На околицях Авдіївки стріляли з мінометів 120 калібру. Хто з політиків найбільш не подобається українцям.

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