Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт у Сомалі. Лікарів вчать мові жестів

У підсумковому випуску новин за 15 жовтня станом на 21:00 – кількість загиблих унаслідок теракту в Сомалі зросла до 189 осіб. У Тернополі лікарів вчать розмовляти мовою жестів.

Також у випуску: Депутата парламенту Грузії Кобу Накопію не впустили до України. А на Луганщині поранення сьогодні отримав один український солдат. І нові подробиці в розслідуванні Смоленської катастрофи. У офісі реформ мріють зробити українські дороги безпечними.

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