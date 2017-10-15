Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт у Сомалі. Лікарів вчать мові жестів
Випуск новин 21:59, сьогодні 14 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин за 15 жовтня станом на 21:00 – кількість загиблих унаслідок теракту в Сомалі зросла до 189 осіб. У Тернополі лікарів вчать розмовляти мовою жестів.
Також у випуску:
Депутата парламенту Грузії Кобу Накопію не впустили до України.
А на Луганщині поранення сьогодні отримав один український солдат.
І нові подробиці в розслідуванні Смоленської катастрофи.
У офісі реформ мріють зробити українські дороги безпечними.
Джерело: 24 Канал
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