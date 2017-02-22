Підсумковий випуск новини за 21:00: Мирний "Марш Гідності". Рекордна застава для Фірташа
Випуск новин 22:04, сьогодні 343 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 22 лютого станом на 21:00 – чого вимагали учасники "Маршу Гідності" та чим все скінчилося.
Також у випуску:
Австрійський суд завтра вирішуватиме долю українського олігарха Дмитра Фірташа.
У банку, де головний акціонер президент Порошенко, зберігались гроші сина Януковича.
Від завтра у прокат вийде перша англомовна повнометражна стрічка про геноцид українців під час Голодомору.
NASA заявило про відкриття семи планет, схожих на Землю і на яких може бути життя.
Джерело: 24 Канал
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