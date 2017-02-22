Підсумковий випуск новини за 21:00: Мирний "Марш Гідності". Рекордна застава для Фірташа

У підсумковому випуску новин 22 лютого станом на 21:00 – чого вимагали учасники "Маршу Гідності" та чим все скінчилося.

Також у випуску: Австрійський суд завтра вирішуватиме долю українського олігарха Дмитра Фірташа. У банку, де головний акціонер президент Порошенко, зберігались гроші сина Януковича. Від завтра у прокат вийде перша англомовна повнометражна стрічка про геноцид українців під час Голодомору. NASA заявило про відкриття семи планет, схожих на Землю і на яких може бути життя.

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