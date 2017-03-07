Підвищення пенсійного віку: у Гройсмана є добрі новини

У тексті меморандуму України з МВФ немає пункту про підвищення пенсійного віку. Але є кілька інших не менш важливих зобов'язань.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час робочої поїздки до Вінниці, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є два питання, які є дуже важливими: це реформа пенсійної системи – про неї я говорив, але пенсійний вік не обговорювався. І друга позиція, яка стосується обороту земель, це зобов'язання наші, які є завжди, щоб зробити оборот земель", – зазначив Гройсман.

Глава уряду додав, що оборот сільськогосподарських земель повинен бути проведений в інтересах держави і українців, і після консультацій з суспільством.

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Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд 4 березня схвалив виділення Україні траншу в розмірі одного мільярда доларів.