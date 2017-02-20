Пішов смертю хоробрих. Під час бойового завдання загинув командир

В соцмережах назвали ім’я бійця, якого спочатку вважали зниклим безвісти, а потім з’явилась інформація про його смерть.

Як повідомили у Службі воєнних капеланів, загинув командир зенітно-ракетного взводу 1-го механізованого батальйону 72 омбр Максим Гринчишин.

Відомо, що воїн загинув, виконуючи бойове завдання.

При виконанні бойового завдання загинув наш друг, брат, побратим, командир зенітно-ракетного взводу 1-го механізованого батальйону 72 омбр Максим Гринчишин. Він завжди був і залишиться для нас прикладом того, як потрібно любити свою країну і віддаватися своїй справі до кінця,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 72 бригада наразі виконує бойові завдання в районі Авдіївської промзони. Тож вірогідно, що командир Гринчишин загинув у цьому районі.



18 лютого у штабі АТО заявили про зникнення бійця. Вчора у штабі повідомили, що військовослужбовець загинув.