Після Майдану українська політична ситуація докорінно змінилась, – відомий журналіст

В Україні політична ситуація зазнала докорінних змін після вільних конкурентних парламентських виборів 2014 року і місцевих виборів 2015 року.

Про це заявив громадський активіст та головний редактор видання "Цензор.net" Юрій Бутусов в прямому ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 Каналі.

Зараз вже немає концепції "одна провладна сила і одна опозиційна". Зараз опозиційне середовище набагато більш конкурентне. І не сказав би, що доцільно вживати поняття "перша сила". Її немає, бо ні "БПП", ні "Народний фронт" не ведуть партійної роботи,

– сказав Бутусов.

Він додав, що діяльність "Самопомочі" та представників "вуличної політики" – це спроба створити дійсно організовану та більш сучасну політичну силу.

Це має бути не та політична сила, яка ґрунтується на тих, хто має "партійний квиток", а та, де її представники приймають участь в активних діях, в тому числі й вуличних. Тобто це вже сучасна політична форма – форма залучення,

– пояснив активіст.

Читайте також: Праві сили в Україні обрали тактику зближення, – журналіст