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Після трьох років війни приймати квоти на українську мову трохи принизливо, – Забужко

15:51, сьогодні 955 Читать новость на русском
Оксана Забужко
Оксана Забужко / Фото з відкритих джерел

Письменниця Оксана Забужко вважає ухвалення закону про україномовні квоти на телебаченні маленьким кроком у боротьбі за український інформаційний простір.

Про це вона сказала у коментарі сайту "24".

"Такі новини вселяють оптимізм . Це добре, але мало. Цей закон є лише маленьким напівкроком у правильному напрямку", – зауважила Забужко

Показово, що кожен наш рух до української мови, зчиняє величезну хвилю пилу з Росії, який летить нам у вічі. І за цієї хвилі пилу виринає чергова Маша Столярова – "смотряща" від ФСБ за українськими медіа,
– підкреслила письменниця.

Читайте також: Оксана Забужко: Україна про себе не вміє говорити, бо її вчили мовчати

Забужко впевнена, що наразі Росія продовжує вести агресивну пропаганду в українському інформаційному просторі незалежно від стихання чи ескалації бойових дій на Донбасі.

Війна на інформаційному полі продовжується. Вона тут очікується довга і затяжна,
– резюмувала Забужко.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про квоти на українську мову в телеефірі. Документ встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на телебаченні в обсязі не менше 75%.

Теги: Верховна Рада Політика Російська пропаганда Культура Література Україна-Росія ЗМІ Медіа
Джерело: 24 Канал
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