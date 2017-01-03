Південь США потерпає через страшні грози та торнадо, є загиблі
17:37, сьогодні 46 Читать новость на русском
Південь Сполучених Штатів страждає через негоду.
Грози і, як наслідок, повені вирують у штатах Джорджія, Міссісіпі, Луїзіанна й Флорида. Ускладнено рух на дорогах, затоплені приватні господарства, проте людських жертв немає.
Але у штаті Алабама через торнадо, який виник під час грози, загинули четверо людей. На їхній будинок упало дерево. Пошкоджено і майно біля приватних будинків. Люди допомагають одне одному ліквідовувати наслідки негоди.
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Джерело: 24 Канал
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