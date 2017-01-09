Північна Корея погрожує Трампу вдарити по США ядерною зброєю

У Північній Кореї заявили, що можуть запустити міжконтинентальну балістичну ракету в будь-який час, не дивлячись на те, що Пхеньян надіслав новообраному президенту США Дональдові Трампу позитивну ноту, яка закликає до переговорів.

Про це повідомляє CNN.

У МЗС КНДР відзначили, що саме Сполучені Штати несуть відповідальність за розвиток ядерної програми Північної Кореї, яка такими діями відповідає на агресивну політику США.

У свою чергу американська сторона назвала цю заяву відвертою загрозою. Глава Пентагону Ештон Картер зазначив, що США збиватимуть будь-яку ракету, спрямовану на Америку або її союзників.

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Телеканал зазначив, що навіть міжнародні санкції, накладені на Північну Корею, не зможуть запобігти розвитку ядерних досліджень в КНДР. У цьому, зазначає CNN, є вина адміністрації Барака Обами, яка не змогла налагодити діалог з північнокорейським керівництвом.

До слова, раніше Трамп у листі до лідера КНДР Кім Чен Ина написав, що має намір не дозволити Північній Кореї створити ядерні ракети, здатні досягти території Америки.