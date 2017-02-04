Плакали вперше за всю війну, – бійці не можуть змиритись зі смертю жінки-медика

Бійці 54 бригади досі не можуть повірити та змиритись із загибеллю військової-медика Наталії Хоружої. Мужні воїни не можуть стримати сліз, дехто плакав вперше з початку війни.

Про це розповів волонтер Ян Осока.

"Коли повідомили, що вона загинула, то хлопці з бригади плакали, не стримуючи сліз. Деякі з них плакали вперше за всю війну. Плакали як здорові, так і ті, біля котрих вона проводила багато часу, коли вони були поранені", – написав волонтер.

Він розповів, що жінка "медиком від Бога".

Рятувати людей було її кредом життя, навіть ціною свого. На допомогу людям приходила по першому виклику, чи то вдень, чи то вночі. Сім'я для неї була всім, а обов'язок перед совістю був на першому місці. Вона залишиться вічним прикладом мужності великої жінки, що в скрутну хвилину не залишила в біді поранених бійців,



– додав Осока.

За його словами, на фронт медика призвали у серпні 2016. Вона добровільно зголосилась бути санінструктором роти, щоб перебувати там, де найбільше потрібна її допомога.

Прощання з медиком відбудеться 5 лютого у Просяній. У неї залишились чоловік та донька.

Нагадаємо, 2 лютого у боях на Світлодарській дузі (Донецька область) загинула жінка-лікар і військовий з 54-ї бригади.