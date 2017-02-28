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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

План заходів щодо Донбасу прийняли ще два місяці тому, – Тука

23:37, 27 лютого 1374 Читать новость на русском
Георгій Тука
Георгій Тука / farwater.net

Кабінет міністрів України прийняв план щодо повернення Донбасу та наразі розробляє заходи щодо деокупації Криму.

Таку заяву зробив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука у ефірі одного з українських телеканалів.

"Якщо мати на увазі той сегмент, за який відповідає наше міністерство, то так, концепція затверджена ВР, заходи затверджені Кабінетом міністрів, саме цей план заходів повністю підтримало все світове співтовариство. Відповідний план був прийнятий два місяці тому", – зауважив він.

Щоправда, чиновник підкреслив, що мова йде не про Крим, а про східні регіони, про території Луганської і Донецької областей.

"Наразі ми такий саме розробляємо план заходів щодо Криму. Я сподіваюся, що протягом місяця він буде готовий, не більше. А говорячи про висловлювання Авакова про план щодо Донбасу, то можливо він мав на увазі план, який розроблений МВС щодо дій самого міністерства? Цілком це допускаю. Але мені про наявність цього документа невідомо, тому що я цими питаннями не займаюся", – зазначивТука.

Читайте також: Війна і мир на Донбасі: про реальність загроз і сценарії розв'язання конфлікту

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика Георгій Тука Кабінет Міністрів України Анексія Криму
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