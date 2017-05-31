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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пластун, філософ і кандидат на папський престол: ким був Любомир Гузар

20:26, сьогодні 589 Читать новость на русском
Помер Блаженнійший Любомир Гузар
Помер Блаженнійший Любомир Гузар / Колаж 24 Канал

31 травня стало відомо, що на 85-му році пішов з життя єпископ УГКЦ, кардинал Католицької церкви Блаженннійший Любомир Гузар. Його знають не тільки, як предстоятеля Української греко-котолицької церкви, кандидата на папський престол, але й як великого морального авторитета серед українців.

Журналісти сайту "24" зібрали ключові факти з життя Блаженнійшого Любомира, завдяки яким у світі його знали тим, ким він був.

Любомир Гузар народився 26 лютого 1933 року у Львові. Його прадід отець Дмитро Гузар був священиком УГКЦ і парох у містечку на Теропільщині.

У 1944 році сім'я Гузара виїхала до Австрії. Три роки малий Любомир вчився в українській гімназії у Зальцбургу.

Через п'ять років після проживання в Австрії сім'я переїжджає до США, де Любомир Гузар отримує середню освіту в малій духовній семінарії у Стемфорді, що в штаті Коннектикут.

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У США Любомир Гузар працював вчителем і префектом, вивчав філософію і навіть здобув ступінь магістра.

У 1969 Гузар переїжджає до Рима для продовженим богословських студій, які завершив доктором богослов'я в 1972 році. Тоді він вступив до монастиря Святого Теодора.

У 1973-1984 роках викладав у Папському місійному університеті "Урбаніана" в Римі, виконував різні доручення Патріарха Йосифа (Сліпого).

Любомир Гузар довгий час жив у США


Довгий час Любомир Гузар жив у США

2 квітня 1977 року в монастирі Студійського уставу в Кастель-Гандольфо поблизу Рима був висвячений Патріархом Йосифом на єпископа.

У 1993 році повернувся в Україну. У листопаді 1996 року владика Любомир призначений Єпископом-помічником Глави Української Греко-Католицької Церкви.

26 січня 2001 році на Надзвичайному Синоді Єпископів УГКЦ був обраний Верховним Архиєпископом УГКЦ.

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Незадовго після цього Папа Римський Іван Павло ІІ призначив його кардиналом Католицької Церкви.

Лише у 2002 Любомир Гузар отримав українське громадянство.

21 серпня 2005 офіційно змінив свій титул на "Верховний Архиєпископ Києво-Галицький", переніс свій осідок до Києва.

Його кандидатуру розглядали з 16 претендентів як одного з можливих наступників Папи Римського Івана Павла ІІ.

Любомир Гузар міг стати одним із наступників Івана Павла ІІ


Любомир Гузар міг стати одним із наступників Папи Римського Івана Павла ІІ

9 лютого 2011 в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Папа Римський Бенедикт XVI прийняв відставку Любомира Гузара з посади глави УГКЦ.

Наступного дня під час прес-конференції Блаженнійший повідомив про це офіційно. Його наступником став Блаженнійший Святослав (Шевчук).

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Блаженнійший Любомир був членом Пласту та одним із учасників ініціативної групи "Першого грудня".

З початком Євромайдану Блаженнійший Любомир активно висловлював свою громадянську позицію.

Ми мусимо бути того свідомі, що у нашому народі є група людей, для яких найважливіша їхня власна вигода. Яка на це може бути ефективна відповідь? Серед нас дуже багато добрих людей. Але замало бути добрим — треба чинити добро. Якщо хочете жити у нормальній державі, передати її дітям і внукам — чинімо добро,
– казав він під час одного зі своїх виступів на сцені Євромайдану.

Любомир Гузар був членом Пласту та учасником ініціативної групи

Любомир Гузар був членом Пласту та учасником ініціативної групи "Першого грудня"

О 18:30 31 травня 2017 року Блаженнійший Любомир помер на 85-му році життя після важкої недуги.

Теги: Україна УГКЦ Любомир Гузар Втрати релігія
Джерело: 24 Канал
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