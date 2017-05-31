Пластун, філософ і кандидат на папський престол: ким був Любомир Гузар

31 травня стало відомо, що на 85-му році пішов з життя єпископ УГКЦ, кардинал Католицької церкви Блаженннійший Любомир Гузар. Його знають не тільки, як предстоятеля Української греко-котолицької церкви, кандидата на папський престол, але й як великого морального авторитета серед українців.

Журналісти сайту "24" зібрали ключові факти з життя Блаженнійшого Любомира, завдяки яким у світі його знали тим, ким він був.

Любомир Гузар народився 26 лютого 1933 року у Львові. Його прадід отець Дмитро Гузар був священиком УГКЦ і парох у містечку на Теропільщині.

У 1944 році сім'я Гузара виїхала до Австрії. Три роки малий Любомир вчився в українській гімназії у Зальцбургу.

Через п'ять років після проживання в Австрії сім'я переїжджає до США, де Любомир Гузар отримує середню освіту в малій духовній семінарії у Стемфорді, що в штаті Коннектикут.

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У США Любомир Гузар працював вчителем і префектом, вивчав філософію і навіть здобув ступінь магістра.

У 1969 Гузар переїжджає до Рима для продовженим богословських студій, які завершив доктором богослов'я в 1972 році. Тоді він вступив до монастиря Святого Теодора.

У 1973-1984 роках викладав у Папському місійному університеті "Урбаніана" в Римі, виконував різні доручення Патріарха Йосифа (Сліпого).



Довгий час Любомир Гузар жив у США

2 квітня 1977 року в монастирі Студійського уставу в Кастель-Гандольфо поблизу Рима був висвячений Патріархом Йосифом на єпископа.

У 1993 році повернувся в Україну. У листопаді 1996 року владика Любомир призначений Єпископом-помічником Глави Української Греко-Католицької Церкви.

26 січня 2001 році на Надзвичайному Синоді Єпископів УГКЦ був обраний Верховним Архиєпископом УГКЦ.

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Незадовго після цього Папа Римський Іван Павло ІІ призначив його кардиналом Католицької Церкви.

Лише у 2002 Любомир Гузар отримав українське громадянство.

21 серпня 2005 офіційно змінив свій титул на "Верховний Архиєпископ Києво-Галицький", переніс свій осідок до Києва.

Його кандидатуру розглядали з 16 претендентів як одного з можливих наступників Папи Римського Івана Павла ІІ.



Любомир Гузар міг стати одним із наступників Папи Римського Івана Павла ІІ

9 лютого 2011 в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Папа Римський Бенедикт XVI прийняв відставку Любомира Гузара з посади глави УГКЦ.

Наступного дня під час прес-конференції Блаженнійший повідомив про це офіційно. Його наступником став Блаженнійший Святослав (Шевчук).

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Блаженнійший Любомир був членом Пласту та одним із учасників ініціативної групи "Першого грудня".

З початком Євромайдану Блаженнійший Любомир активно висловлював свою громадянську позицію.

Ми мусимо бути того свідомі, що у нашому народі є група людей, для яких найважливіша їхня власна вигода. Яка на це може бути ефективна відповідь? Серед нас дуже багато добрих людей. Але замало бути добрим — треба чинити добро. Якщо хочете жити у нормальній державі, передати її дітям і внукам — чинімо добро,

– казав він під час одного зі своїх виступів на сцені Євромайдану.





Любомир Гузар був членом Пласту та учасником ініціативної групи "Першого грудня"

О 18:30 31 травня 2017 року Блаженнійший Любомир помер на 85-му році життя після важкої недуги.