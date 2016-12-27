Починаємо звільняти окуповану територію, – Турчинов про переломний 2017 рік

У 2016 ЗСУ значно поліпшили свої позиції / 24 Канал

2016 це перший рік з початку війни, коли Україна не втратила жодного шматка своєї території. Наступний рік стане переломним.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, інформує "Інтерфакс-Україна". За його словами, ворог зазнав серйозних втрат, при цьому українські Збройні сили "значно поліпшили свої позиції". Секретар РНБО також запевнив, що "метр за метром ми починаємо звільняти окуповану територію". "Я переконаний, що 2017-й рік стане переломним в цьому питанні", – додав Турчинов. Нагадаємо, раніше Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ заявило, що упродовж 2016 року Україна втратила загалом 467 військових. При цьому не бойові втрати склали – 256 українських захисників.

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