Прогноз погоди на 28 травня: По всій Україні тепло та переважно сухо

У неділю, 28 травня, погода буде теплою та сонячною. Практично по всій території України буде помірно тепло та переважно сухо.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Зокрема, у Києві, який у ці дні святкує День міста, 28 травня буде сонячно та з комфортною температурою – +22+24 градуси.

Читайте також: Синоптики спрогнозували, якою буде погода на все літо

Загалом, по всій території України температура вдень підніметься вище 20 градусів. Винятком будуть лише Карпати – у горах прогнозують +10+15 гадусів тепла.

Вітер переважно північний, 3-8 м/с.

Прогноз погоди на неділю, 28 травня, у містах України:

Ужгород – +22+24

Львів – +22+24

Івано-Франківськ – +21+23

Тернопіль – +21+23

Чернівці – +22+24

Хмельницький – +22+24

Луцьк – +23+25

Рівне – +23+25

Житомир – +23+25

Вінниця – +22+24

Одеса – +23+25

Миколаїв – +23+25

Херсон – +22+24

Сімферополь – +22+24

Кропивницький – +22+24

Черкаси – +21+23

Чернігів – +22+24

Суми – +21+23

Полтава – +21+23

Дніпро – +22+24

Запоріжжя – +22+24

Донецьк – +22+24

Луганськ – +22+24

Харків – +21+23

Київ – +22+24