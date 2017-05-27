Прогноз погоди на 28 травня: По всій Україні тепло та переважно сухо

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У неділю, 28 травня, погода буде теплою та сонячною. Практично по всій території України буде помірно тепло та переважно сухо.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
Зокрема, у Києві, який у ці дні святкує День міста, 28 травня буде сонячно та з комфортною температурою – +22+24 градуси.
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Загалом, по всій території України температура вдень підніметься вище 20 градусів. Винятком будуть лише Карпати – у горах прогнозують +10+15 гадусів тепла.
Вітер переважно північний, 3-8 м/с.
Прогноз погоди на неділю, 28 травня, у містах України:
Ужгород – +22+24
Львів – +22+24
Івано-Франківськ – +21+23
Тернопіль – +21+23
Чернівці – +22+24
Хмельницький – +22+24
Луцьк – +23+25
Рівне – +23+25
Житомир – +23+25
Вінниця – +22+24
Одеса – +23+25
Миколаїв – +23+25
Херсон – +22+24
Сімферополь – +22+24
Кропивницький – +22+24
Черкаси – +21+23
Чернігів – +22+24
Суми – +21+23
Полтава – +21+23
Дніпро – +22+24
Запоріжжя – +22+24
Донецьк – +22+24
Луганськ – +22+24
Харків – +21+23
Київ – +22+24