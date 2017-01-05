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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Політик розповів, хто зацікавлений у проекті Савченко

16:50, сьогодні 38005 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / УП

Проект Надії Савченко "РУНА" буде підтримувати український бізнес для лобіювання власних інтересів у стінах Верховної Ради.

Таку думку висловив нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко у ефірі "Еспресо.TV".

"Що стосується політичного проекту "РУНА" Надії Савченко, то його буде підтримувати український бізнес. Адже йому потрібен парламент, який буде просувати "мирні" ініціативи з Росією шляхом здачі певних українських позицій", – вважає він.

Луценко нагадав, що зокрема чималою часткою бізнесу в Україні володіє Віктор Пінчук.

Пінчук буде запрошувати до себе подібних спікерів, наприклад, Надію Савченко, щоб вона повторювала усі тези, які він інтелігентно сформулював у своїй статті. А у нього каналів вистачає,
– додав депутат.

Читайте також: Савченко назвала єдину причину війни на Донбасі

Нагадаємо, 27 грудня 2016 року нардеп Надія Савченко презентувала у Львові свою громадську платформу під назвою "РУНА".

Теги: Україна Політика Надія Савченко Верховна Рада Пінчук
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