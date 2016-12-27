Поліцейські та депутат влаштували жорстоку бійку у нічному клубі

В ніч 27 грудня у одному з нічних клубів Івано-Франківська виник конфлікт між поліцейськими, котрі там відпочивали та компанією, в якій був депутат міської ради Віталій Мерінов.

Про це пише місцеве видання "Галка".

Про інцидент розповів сам депутат.

За його словами, спочатку виник конфлікт в середині клубу. Він припускає, що група молодиків були п’яні і самі "шукали причини до суперечки". Далі розбірки перенесли на вулицю.

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Після сутички, в якій, як стверджує Мерінов, він участі не брав, один з молодиків написав заяву у поліцію. При цьому постраждалий заявляє, що фігурантом бійки був депутат.

У поліції інцидент коментують скупо: підтвердили факт бійки та розповіли, що у одного з патрульних травма голови, перелом щелепи чи лицевої кістки.