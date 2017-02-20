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Поліція провела масові обшуки та арешти по всій Україні

18:32, сьогодні 824 Читать новость на русском

Поліція, СБУ та прокуратура зупинили діяльність великої банди легалізаторів крадених машин. Злочинці фальшували документи, номерні знаки та перебивали номери на агрегатах авто. Спеціалізувалися на елітних транспортних засобах.

Під час операції одночасно в 11-ох областях провели близько 60 обшуків. Вилучили бланки техпаспортів, номерні знаки, доручень та інше.

Зловмисники отримували інформацію та документи через зв'язки в сервісних центрах МВС.

Одна з простих схем – це реєстрація автомобіля-двійника. Тобто оригінал документів знаходиться у власника, він керує автомобілем, наприклад, в Запоріжжі. Але в Чернігівській області їздить аналогічний автомобіль такої ж марки, такого ж року випуску і такі ж номерні реєстраційні знаки,
– розповів очільник Національної поліції України Сергій Князєв.

Усього група викрадачів налічувала кілька десятків осіб.

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Теги: Україна Поліція арешт Сергій Князєв Кримінал
Джерело: 24 Канал
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