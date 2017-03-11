Поліція розкрила зухвале пограбування інкасаторів в Одесі

Золоті прикраси та чимала сума грошей стали здобиччю зловмисників в Одесі. Та поліції вдалося знайти зловмисників.

Як йдеться в повідомлені Одеської поліції, до злочинної групи входило п’ятеро осіб. Серед них і охоронець інкасаторської фірми, який перевозив цінні речі. Саме останній заздалегідь повідомив своїм спільникам де і коли можна буде здійснити напад.

Зімітувавши відносно охоронця застосування насилля, зловмисники відкрито викрали сумку з ювелірними виробами та грошовими коштами в розмірі 200 тисяч гривень, що знаходилась на задньому сидінні автомобіля охоронної фірми. Разом із викраденим майном правопорушники сіли в свій транспортний засіб, де на них чекали ще двоє співучасників, та зникли з місця скоєння злочину. Охоронець фірми, виконуючи відведену йому роль - введення в оману працівників правоохоронних органів, залишився на місці чекати поліцейських,

– йдеться в повідомленні правоохоронців.

Загалом сума викраденого майна сягнула 300 тисяч гривень.

Поліції вдалося затримати грабіжників. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За відкрите викрадення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

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