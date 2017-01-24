Поліція відкрила справу через знущання у психлікарні
23:51, 23 січня 65 Читать новость на русском
У Сумах померла пацієнтка, яка замерзла в місцевій психлікарні.
87-річна жінка потрапила до реанімації із двосторонньою пневмонією. За словами медиків, її можна було врятувати, якби лікувати почали раніше.
Стан ще шістьох хворих психлікарні, у яких також пневмонія, оцінюють як середньо тяжкий.
Цих людей примусово забрали із лікарні для психічно хворих в Охтирському районі Сумщини. Там протягом кількох днів температура в палатах ледве сягала 10 градусів.
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Усього в лікарні було майже 200 пацієнтів, утім вивезти їх не дали працівники закладу, які заблокували ворота. За знущання над хворими правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження.
Джерело: 24 Канал
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