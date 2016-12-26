Полторак зробив заяву стосовно режиму тиші в зоні АТО
17:36, сьогодні 1031 Читать новость на русском
Збройні сили повністю контролюють ситуацію в АТО, але тримаються напоготові.
Про це заявив міністр оборони Степан Полторак. Якщо стан погіршиться, українська армія одразу відреагує. Бо домовленість про припинення вогню не виконується.
Читайте також: Журналіст показав фото дев'яти загиблих бійців на Світлодарській дузі
Ситуація в зоні проведення АТО знаходиться під повним контролем ЗСУ. Кількість особового складу, техніка, озброєння, які знаходяться сьогодні в зоні проведення АТО повністю забезпечує недоторканність тих рубежів, які на сьогодні є,
– сказав Степан Полторак, міністр оборони України.
Нагадаємо, упродовж минулого тижня терористи втратили 18 осіб та 38 бойовиків отримали поранення.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі11 вересня , 19:08 343
День ВМС відзначили рекордом України в Одесі3 липня , 17:23 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді15 листопада , 11:00
Коментарі