Полторак зробив заяву стосовно режиму тиші в зоні АТО

Збройні сили повністю контролюють ситуацію в АТО, але тримаються напоготові.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак. Якщо стан погіршиться, українська армія одразу відреагує. Бо домовленість про припинення вогню не виконується.

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Ситуація в зоні проведення АТО знаходиться під повним контролем ЗСУ. Кількість особового складу, техніка, озброєння, які знаходяться сьогодні в зоні проведення АТО повністю забезпечує недоторканність тих рубежів, які на сьогодні є,

– сказав Степан Полторак, міністр оборони України.

Нагадаємо, упродовж минулого тижня терористи втратили 18 осіб та 38 бойовиків отримали поранення.