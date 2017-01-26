Полторак звільнив генерала, бо той заснув під час розмови про реформи

Під час засідання Комітету реформ Міноборони Міністр оборони України Степан Полторак звільнив генерала, бо той заснув під час засідання.

Про це повідомила радник заступника міністра оборони і радник міністра інформполітики Аліна Фролова.

"Тільки що Полторак на засіданні Комітету реформ МОУ звільнив генерала, який спав. З формулюванням "про які реформи може йтися, якщо генерали сплять". Я під враженням ... Круто!", – написала Фролова.

Кого саме звільнив Полторак наразі невідомо.

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