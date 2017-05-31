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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Помер Любомир Гузар: відомі українці невимовно тужать за великою втратою

21:21, сьогодні 1146 Читать новость на русском
Любомир Гузар помер на 85-му році життя
Любомир Гузар помер на 85-му році життя / life.pravda.com.ua

Любомир Гузар, Блаженнійший єпископ-емерит Української греко-католицької церкви, пішов з життя на 85-му році. Українські політики та користувачі соцмереж з болем сприйняли новину.

В УГКЦ зазначили, що Любомир Гузар відійшов у вічність 31 травня о 18:30. Причиною стала важка недуга.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у своєму Facebook написав, що це надзвичайно сумна новина для України.

"Пішла у вічність велика людина, людина надзвичайно мудра і віддана Україні. Не стало Блаженнійшого Любомира Гузара. Вічна пам'ять", – пише він.

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Міністр інфрастурктури Володимир Омелян додав, що Бог забрав Великого Українця.

"Вічна пам'ять Любомиру Гузару. Кожне його слово було на вагу золота. Золота, яке гріє не кишеню, а душу. І давало наснагу не зупинятися і йти далі. Він був з нами і залишиться з нами, оберігаючи Україну і українців з Неба", – пише міністр.

Лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук підкреслив, що для нього це дуже особиста втрата.

Мер Львова Андрій Садовий закликав львів’ян принести запалені лампадки до пам’ятника Митрополиту Андрею Шептицькому.

"В моєму житті дуже мало людей, до яких я можу звернутись з проханням про справжню батьківську пораду. Блаженніший Любомир Гузар безумовно був одним з таких людей. Всі ті, хто мав нагоду попроситись до нього в гості, аби відверто поговорити про життя, почути мудрі настанови, сьогодні втратили Батька. Україна втратила безумовного морального авторитета, яких нам так бракує в ці важкі часи", – зазначив міський голова.

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Теги: Україна УГКЦ Любомир Гузар Втрати Святослав Вакарчук Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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