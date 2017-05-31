Помер Любомир Гузар: відомі українці невимовно тужать за великою втратою

Любомир Гузар, Блаженнійший єпископ-емерит Української греко-католицької церкви, пішов з життя на 85-му році. Українські політики та користувачі соцмереж з болем сприйняли новину.

В УГКЦ зазначили, що Любомир Гузар відійшов у вічність 31 травня о 18:30. Причиною стала важка недуга.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у своєму Facebook написав, що це надзвичайно сумна новина для України.

"Пішла у вічність велика людина, людина надзвичайно мудра і віддана Україні. Не стало Блаженнійшого Любомира Гузара. Вічна пам'ять", – пише він.

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Міністр інфрастурктури Володимир Омелян додав, що Бог забрав Великого Українця.

"Вічна пам'ять Любомиру Гузару. Кожне його слово було на вагу золота. Золота, яке гріє не кишеню, а душу. І давало наснагу не зупинятися і йти далі. Він був з нами і залишиться з нами, оберігаючи Україну і українців з Неба", – пише міністр.

Лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук підкреслив, що для нього це дуже особиста втрата.

Пішов з життя Блаженіший Любомир Гузар...Дуже особиста втрата для мене... навіть не можу дібрати слів... — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 31 травня 2017 р.

Мер Львова Андрій Садовий закликав львів’ян принести запалені лампадки до пам’ятника Митрополиту Андрею Шептицькому.

"В моєму житті дуже мало людей, до яких я можу звернутись з проханням про справжню батьківську пораду. Блаженніший Любомир Гузар безумовно був одним з таких людей. Всі ті, хто мав нагоду попроситись до нього в гості, аби відверто поговорити про життя, почути мудрі настанови, сьогодні втратили Батька. Україна втратила безумовного морального авторитета, яких нам так бракує в ці важкі часи", – зазначив міський голова.

Людина, чиє Слово безсмертне. Блаженніший Любомир Гузар своїм прикладом виховав цілі покоління українців. Велика втрата... — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 травня 2017 р.

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