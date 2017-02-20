Помер Віталій Чуркін

Помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін.
У Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки.
Повідомлення про це вже з'явилось на офіційному сайті МЗС Росії.
Завтра, 21 лютого, йому б виповнилось 65 років.
"Видатний російський дипломат пішов з життя на робочому посту", – йдеться у повідомленні на сайті МЗС РФ.
Посаду постійного представника Росії при ООН він займав понад 10 років – з 2006-го.
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