Помер Віталій Чуркін

Помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін.

У Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки.

Повідомлення про це вже з'явилось на офіційному сайті МЗС Росії.

Завтра, 21 лютого, йому б виповнилось 65 років.

"Видатний російський дипломат пішов з життя на робочому посту", – йдеться у повідомленні на сайті МЗС РФ.

Посаду постійного представника Росії при ООН він займав понад 10 років – з 2006-го.

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