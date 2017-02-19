Пором у Криму не працює, російські далекобійники четвертий день очікують на переправу

Зимовий період традиційно завдає клопоту тим водіям, які з Росії намагаються через Керченську затоку за допомогою порому потрапити в анексований Крим.

Цього разу водіям вантажівок у порту "Кавказ" довелося чекати майже сотню годин на пором. Через це вони навіть влаштували бунт та перекрили дорогу.

В самій же так званій "Морській дирекції", яка є перевізником Керченської переправи, водіїв "попросили" "утриматися від поїздок до поліпшення погодних умов". Причиною цього є обмерзання в Азовському морі і рух льоду по Керченській протоці, через що пороми працюють по фактичній погоді.

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