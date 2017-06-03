Порошенко підписав закон щодо квот для абітурієнтів з окупованих території

Президент Петро Порошенко підписав закон щодо забезпечення права на вступ до ВНЗ осіб з тимчасово окупованих територій.

Закон "Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України", був прийнятий Верховною Радою 16 травня, пише прес-служба Президента.

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Згідно з законом, для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які отримали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів (наукових установ) України.

Розмір квоти для прийому осіб з тимчасово окупованих територій до ВНЗ у визначених областях встановлюється в обсязі 1 тисяча місць державного замовлення та розподіляється між зазначеними навчальними закладами.