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Порошенко дав дитині кілька порад, як стати президентом

17:43, сьогодні 184 Читать новость на русском
Порошенко відповів на цікаве питання хлопчика
Порошенко відповів на цікаве питання хлопчика / Getty Images

Президент України Петро Порошенко, перебуваючи на одному із заходів у Харкові, дав хлопчикові Георгієві Арцебашеву пораду, що потрібно зробити для того, щоб у майбутньому стати президентом країни.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Скажу тобі чесно, я не раджу ставити собі саме таку мету – стати президентом. У мене її теж ніколи не було. Я збирався зробити все, що від мене залежить, щоб зробити Україну кращою – я будував заводи і фабрики, створював робочі місця. Коли потрібно було її захищати, я не замислюючись почав її захищати, не думаючи про те, що це принесе мені. Я в пріоритет ставив питання – чим я можу бути корисний своїй країні. Тому я хочу тебе запевнити, якщо ти будеш думати саме про те, чим ти можеш бути корисний для країни – твої знання і зусилля точно не залишаться непоміченими. І якщо тоді, коли ти станеш дорослим, у тебе ще залишиться це бажання – я впевнений, що у тебе все вийде", – відповів Порошенко на запитання дитини.

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Теги: Україна Політика Петро Порошенко Президент України
Джерело: 24 Канал
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